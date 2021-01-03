З появою нам небі першої зірки вся родина цього вечора традиційно збирається за святковим столом, який складається із пісних страв.

Традиційно 6 січня весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, відзначає Святвечір (Святий Вечір). А вже наступного дня святкується Різдво Христове.

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийУ Святвечір, коли на небі з’являється перша зірка, за традицією за столом збираються всі члени родини й розпочинають трапезу. Всі страви при цьому обов’язково повинні бути пісними, адже це останній день Різдвяного посту.

За традицією цього вечора на столі мають бути 12 пісних страв за кількістю апостолів. Чільне місце в меню у переддень Різдва займає кутя – її називають багатою й роблять дуже смачною. Крім неї, наші предки готували ще 11 пісних страв, серед яких обов’язково мали бути борщ, смажена риба, гриби, вареники, голубці, капуста та узвар.

Кутя на Святвечір

Пшениця - 1 ст.

Мак - 150 г

Родзинки

Чорнослив

Горіхи волоські

Мед - 3 ст. л.

Цукор - 3 ст. л.

Зерна пшениці промити, замочити на кілька годин і зварити розсипчасту кашу. Охолодити.

Мак промити, замочити на декілька годин і перетерти в макітрі за допомогою макогона. Терти слід до появи макового молочка. Потім додати цукор, мед і терти ще до повного розчинення цукру.

Горіхи підсушити та подрібнити, родзинки розпарити, чорнослив розпарити і дрібно порізати. Можна додати й інші сухофрукти, наприклад, курагу.

Змішати всі інгредієнти й можна ставити кутю на почесне місце в центрі столу.

Узвар

Сушені яблука - 200 г

Сушені груші - 200 г

Чорнослив - 200 г

Родзинки - 100 г

Мед - 200 г

Вода - 3 л

Підготувати сухофрукти – помийте їх теплою водою і залити на 10 хвилин холодною водою. Накрити кришкою і залишити на 2-3 години.

Налити в каструлю води, покласти груші та яблука, варити на повільному вогні 15 хвилин. Потім додати чорнослив та родзинки і варити ще 10-15 хвилин.

Наприкінці додати мед, дати закипіти й зняти узвар з вогню. Процідити його і подавати до столу охолодженим.

Пісні вареники з картоплею

Борошно - 600 г

Сіль - 1 ч. л.

Вода - 200 мл

Для начинки

Цибуля - 4 шт.

Картопля - 8 шт.

Рослинна олія - 3 ст. л.

У воді розчинити сіль. Борошно просіяти, зробити лунку, поступово вливаючи воду замісити тісто – воно повинно бути щільним.

Тісто покласти в миску і прикрити кришкою, дати відпочити 30-40 хвилин.

Картоплю відварити, злити воду. Зробити пюре, поступово додаючи воду, в якій варилася картопля.

Цибулю обсмажити на олії. Додати смажену цибулю в готове пюре.

Наліпити вареники з картоплею та цибулею.

У каструлю налити приблизно літра 2 літра води, дати закипіти, посолити за смаком. Опустити в киплячу воду вареники. Коли спливуть, варити 3-4 хвилини. Подавати вареники, посипавши смаженою цибулькою.

Пісний борщ

Картопля - 4 шт.

Морква - 1 шт.

Буряк - 1 шт.

Капуста білокачанна - 0,25 шт.

Цибуля - 1 шт.

Лавровий лист - 2 шт.

Гвоздика (за бажанням) - 2 г

Сік квашеного буряка або томати

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Нарізати очищену картопля на рівні кубики, вкинути в каструлю, залити водою і залишити варитися 10 хвилин.

Тим часом нарізати добре очищену моркву та буряк соломкою, або натерти на великій тертці. Нарізати півкільцями цибулю і солодкий болгарський перець, тонко нашаткувати капусту.

Морква, буряк, перець і цибулю викласти на сковороду з розігрітою олією. Смажити так, щоб кольори цих продуктів не перемішалися – так борщ вийде гарнішим. Перед закінченням смаження посолити й поперчити за смаком.

У вже частково відварену картоплю додати капусту, а через 3 хвилини три – засмажку. Варити хвилин 5-7 і потім влити сік від квашеного буряка (його можна замінити томатами).

Опустити в каструлю промитий лавровий лист і гвоздику. Коли борщ закипить, зняти його з плити і дати відстоятися під кришкою хвилин 20-30, потім можна подавати на стіл.

Горбуша в рукаві у духовці

Горбуша - 1 кг

Лимони - 0,3 шт.

Лавровий лист - 2 шт.

Перець горошком - 2 шт.

Сіль - за смаком

Горбушу очистити й ретельно промити. Скропити лимонним соком, натерти сіллю зсередини та зовні, залишити на 20 хвилин.

Перекласти рибу в рукав для запікання, додати лавровий лист та перець. Рукав зав'язати. Відправити запікатися в духовку, прогріту до 170°С, на 25 хвилин.

Готову рибу нарізати на порційні шматки – за бажанням їх можна підрум'янити у розрізаному рукаві близько 5 хвилин. Подавати горбушу з будь-яким гарніром.

Пісні голубці з грибами

Капуста білокачанна - 1 шт.

Рис - 200 г

Печериці - 500 г

Цибуля ріпчаста - 2 шт.

Соняшникова олія - 200 мл

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Печериці нарізати шматочками. Покласти на несильний вогонь маленьку каструльку. Наповнити її 50 грамами соняшникової олії і додати гриби. Накрити каструльку кришкою й чекати 8 хвилин. Печериці виділять достатньо соку під час тушкування. Його не виливати, він ще знадобиться. Вимкнути вогонь, коли тушкування закінчиться.

Дістати сковорідку з високими бортами. Налити в неї решту олії, покласти на сковороду півкільця ріпчастої цибулі. Смажити цибулю, поки не почне золотитися. Потім додати сирий рис, промитий під краном, а також гриби. Посолити й поперчити, помішуючи. Вогонь плити повинен бути слабким, смажити 10 хвилин.

Залити підсмажені овочі 200 грамами води. Закрити сковорідку і тушкувати не менш як 10 хвилин. За цей час рис повинен увібрати воду. Вимкнути, але залишити кришку на сковорідці.

Відварити в окропі капусту. Почекати, коли вона стане м'якою й перестане хрустіти. Дістати качан і розкрити його листя. Покласти в них начинку з пательні і скрутити голубці.

Покласти їх у каструлю, налити води, додати відкладений грибний відвар. Тушкувати голубці близько 15 хвилин.

Пісні пончики

Борошно пшеничне - 350 г

Вода - 250 мл

Дріжджі сухі швидкодіючі - 1 ч. л.

Цукор - 2 ст. л.

Олія - 1 ст. л.

Сіль - 1/4 ч. л.

Додатково

Борошно пшеничне - 20 г

Олія (для смаження) - 300 мл

Цукрова пудра - 1 ст. л.

Тісто для пончиків можна замісити як звичайним способом, так і за допомогою хлібопічки. У теплу воду (30-35 градусів) додати цукор, сіль, просіяне і змішане з дріжджами борошно, олію. Замісити тісто. Потім необхідно дати йому піднятися (обсяг повинен збільшитися приблизно в 2 рази).

Читайте такожАпетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовціСтіл посипати борошном, викласти на нього тісто і розкачати завтовшки 2-2,5 см. За допомогою круглої вирубки або тонкої склянки вирізати кружечки.

Накрити кружечки плівкою або рушником і дати їм збільшитися в розмірі (близько 20 хвилин).

Обсмажувати пончики в олії можна як у сковороді, так і в невеликій каструлі. Попередньо олію необхідно добре нагріти. Обсмажити пончики з двох боків до золотистої скоринки.

Готові пончики викласти на серветку для видалення зайвої олії. Можна наповнити їх джемом за допомогою кулінарного шприца. Остиглі пончики посипати цукровою пудрою.

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Автор: УНІАН