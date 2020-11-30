Крабові палички добре поєднуються з овочами і морепродуктами.

Салати з крабовими паличками можна побачити на будь-якому святковому столі. Крабові палички мають ніжну структуру і тонкий смак. Цей інгредієнт дуже часто зустрічається в різних салатах і добре поєднується з овочами і зеленню. Найпопулярнішим варіантом крабового салату є салат з крабовими паличками, яйцем і кукурудзою. Однак оригінальних рецептів з цим продуктів набагато більше.

Салат з крабовими паличками і огірком

Крабові палички - 10 шт.

Консервована кукурудза - 70 г.

Яйця курячі - 2 шт.

Огірок - 1 шт.

Майонез - 3 ст. л.

Петрушка для прикраси.

Яйця відварити вкруту. Крабові палички нарізати кружечками, огірок нарізати тонким півколом. Яйця крупно нарізати. Перемішати всі інгредієнти, посолити і заправити майонезом. Викласти салат в миску і прикрасити декількома гілочками петрушки.

Салат з крабовими паличками, помідорами і авокадо

Крабові палички - 15 шт.

Помідори черрі - 150 г.

Авокадо - 1 шт.

Рукола свіжа - 70 г.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Сік половини лимони.

Сіль, цукор.

Крабові палички розрізати на 4-5 частин. Черрі розрізати навпіл. Авокадо очистити і нарізати середніми шматочками. На тарілку викласти рукколу, зверху покласти палички, авокадо і помідори. Заправити салат нерафінованою рослинною олією, соком лимона, цукром і сіллю.

Салат з крабовими паличками, морською капустою і горошком

Капуста морська - 100 г.

Крабові палички - 100 г.

Яйця курячі - 2 шт.

Сир плавлений - 100 г.

Горошок консервований - 100 г.

Огірок свіжий - 70 г.

Цибуля ріпчаста фіолетова - 70 г.

Майонез - 2 ст. ложки.

Сіль, чорний перець.

Яйця відварити круто. Огірок нарізати соломкою, цибулю півкільцями. Крабові палички і яйця нарізати кубиком. З морської капусти і горошку злити рідину. Плавлений сир нарізати кубиком. Всі інгредієнти перемішати, посолити і поперчити і заправити майонезом.

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Автор: Катерина Пулатова