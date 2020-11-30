Салати з крабовими паличками можна побачити на будь-якому святковому столі. Крабові палички мають ніжну структуру і тонкий смак. Цей інгредієнт дуже часто зустрічається в різних салатах і добре поєднується з овочами і зеленню. Найпопулярнішим варіантом крабового салату є салат з крабовими паличками, яйцем і кукурудзою. Однак оригінальних рецептів з цим продуктів набагато більше.
Салат з крабовими паличками і огірком
- Крабові палички - 10 шт.
- Консервована кукурудза - 70 г.
- Яйця курячі - 2 шт.
- Огірок - 1 шт.
- Майонез - 3 ст. л.
- Петрушка для прикраси.
Яйця відварити вкруту. Крабові палички нарізати кружечками, огірок нарізати тонким півколом. Яйця крупно нарізати. Перемішати всі інгредієнти, посолити і заправити майонезом. Викласти салат в миску і прикрасити декількома гілочками петрушки.
Салат з крабовими паличками, помідорами і авокадо
- Крабові палички - 15 шт.
- Помідори черрі - 150 г.
- Авокадо - 1 шт.
- Рукола свіжа - 70 г.
- Рослинна олія - 2 ст. л.
- Сік половини лимони.
- Сіль, цукор.
Крабові палички розрізати на 4-5 частин. Черрі розрізати навпіл. Авокадо очистити і нарізати середніми шматочками. На тарілку викласти рукколу, зверху покласти палички, авокадо і помідори. Заправити салат нерафінованою рослинною олією, соком лимона, цукром і сіллю.
Салат з крабовими паличками, морською капустою і горошком
- Капуста морська - 100 г.
- Крабові палички - 100 г.
- Яйця курячі - 2 шт.
- Сир плавлений - 100 г.
- Горошок консервований - 100 г.
- Огірок свіжий - 70 г.
- Цибуля ріпчаста фіолетова - 70 г.
- Майонез - 2 ст. ложки.
- Сіль, чорний перець.
Яйця відварити круто. Огірок нарізати соломкою, цибулю півкільцями. Крабові палички і яйця нарізати кубиком. З морської капусти і горошку злити рідину. Плавлений сир нарізати кубиком. Всі інгредієнти перемішати, посолити і поперчити і заправити майонезом.
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