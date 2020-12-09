Такий салат – чудова ідея для повсякденного обіду або вечері.

Салат "Дністер" – простий святковий салатик, основними компонентами якого є капуста, ковбаса та горошок. Його приготування займає мінімум часу.

Салат "Дністер"

Капуста білокачанна - 500 г

Ковбаса копчена - 200 г

Горошок консервований - 300 г

Майонез - за смаком

Сіль - за смаком

З горошку злити воду, капусту помити, ковбасу очистити від шкірки.

Читайте такожРизото з овочами: як приготувати смачну стравуКапусту дрібно нашаткувати у велику миску, посипати сіллю. Руками гарненько перетерти капусту, щоб вона пустила сік і стала більш м'якою.

Брусочками нарізати ковбасу.

Змішати ковбасу та капусту. Туди ж додати горошок. Заправити майонезом і перемішати. Салат "Дністер" готовий для подачі до столу.

Салат "Дністровський" з кукурудзою

Капуста білокачанна - 180 г

Ковбаса копчена - 70 г

Кукурудза консервована - 80 г

Огірки свіжі - 70 г

Кріп - 2 г

Майонез - 70 г

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Капусту нарізати смужками. Те ж саме зробити з копченою ковбасою та свіжими огірками.

Скласти в ємність капусту, ковбасу й огірки. Додати кукурудзу. Заправити салат майонезом і додати спеції за смаком.

Перемішати салат, дати йому настоятися в холодильнику 15 хвилин. Подавати салатик до столу найкраще, присипавши дрібно рубаним кропом.

Салат "Дністер" з пекінською капустою

Капуста пекінська - 300 г

Яйце куряче (зварене круто) - 4 шт.

Цибуля зелена - 2 ст. л.

Кріп - 1 ст. л.

Горошок (консервований) - 4 ст. л.

Ковбаса (сирокопчена) - 100 г (70 г для салату + 30 г для прикраси)

Майонез - 4 ст. л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Капусту нарізати тонкими смужками. Так само нарізати ковбасу для салату.

Читайте такожМеню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл – ідеї стравЗварені круто яйця натерти на великій тертці. Одне залишити для прикрашання.

Додати в капусту ковбасу, цибулю, кріп, горошок та яйця, посолити й поперчити. Додати майонез і перемішати.

Для красивої подачі салат можна помістити в кулінарне кільце, встановлене на лист зеленого салату. Зверху посипати тертим на дрібній тертці жовтком, прикрасити фігурно нарізаним яйцем, горошком і зеленню.

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Автор: УНІАН