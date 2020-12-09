Салат "Дністер" – простий святковий салатик, основними компонентами якого є капуста, ковбаса та горошок. Його приготування займає мінімум часу.
Салат "Дністер"
- Капуста білокачанна - 500 г
- Ковбаса копчена - 200 г
- Горошок консервований - 300 г
- Майонез - за смаком
- Сіль - за смаком
З горошку злити воду, капусту помити, ковбасу очистити від шкірки.
Читайте такожРизото з овочами: як приготувати смачну стравуКапусту дрібно нашаткувати у велику миску, посипати сіллю. Руками гарненько перетерти капусту, щоб вона пустила сік і стала більш м'якою.
Брусочками нарізати ковбасу.
Змішати ковбасу та капусту. Туди ж додати горошок. Заправити майонезом і перемішати. Салат "Дністер" готовий для подачі до столу.
Салат "Дністровський" з кукурудзою
- Капуста білокачанна - 180 г
- Ковбаса копчена - 70 г
- Кукурудза консервована - 80 г
- Огірки свіжі - 70 г
- Кріп - 2 г
- Майонез - 70 г
- Сіль, перець чорний мелений - за смаком
Капусту нарізати смужками. Те ж саме зробити з копченою ковбасою та свіжими огірками.
Скласти в ємність капусту, ковбасу й огірки. Додати кукурудзу. Заправити салат майонезом і додати спеції за смаком.
Перемішати салат, дати йому настоятися в холодильнику 15 хвилин. Подавати салатик до столу найкраще, присипавши дрібно рубаним кропом.
Салат "Дністер" з пекінською капустою
- Капуста пекінська - 300 г
- Яйце куряче (зварене круто) - 4 шт.
- Цибуля зелена - 2 ст. л.
- Кріп - 1 ст. л.
- Горошок (консервований) - 4 ст. л.
- Ковбаса (сирокопчена) - 100 г (70 г для салату + 30 г для прикраси)
- Майонез - 4 ст. л.
- Сіль, перець чорний мелений - за смаком
Капусту нарізати тонкими смужками. Так само нарізати ковбасу для салату.
Читайте такожМеню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл – ідеї стравЗварені круто яйця натерти на великій тертці. Одне залишити для прикрашання.
Додати в капусту ковбасу, цибулю, кріп, горошок та яйця, посолити й поперчити. Додати майонез і перемішати.
Для красивої подачі салат можна помістити в кулінарне кільце, встановлене на лист зеленого салату. Зверху посипати тертим на дрібній тертці жовтком, прикрасити фігурно нарізаним яйцем, горошком і зеленню.
Вас також можуть зацікавити інші рецепти:
- Простий і смачний десерт: рецепти тортів нашвидкуруч
- Ніжний паштет з курячої печінки: як приготувати смачну закуску
- Соковиті рибні котлети: як приготувати смажені, в духовці та на парі
- Віденський шніцель: простий рецепт ніжного м'яса в хрусткій скоринці
- Смачні салати з креветками: рецепти яскравої й оригінальної страви
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram