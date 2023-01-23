Як зробити ідеальне тісто для пирога за 5 хвилин - дізнайтеся в матеріалі УНІАН.

Всі ми любимо поласувати смачним пирогом, але не завжди є час і бажання возитися з тестом. У такі моменти справжнім порятунком стане рецепт швидкого пирога.

Раніше УНІАН писав, як приготувати найсмачніший яблучний пиріг за 30 хвилин.

Ніжний пиріг до чаю - швидкий рецепт

"Родзинка" цього пирога в тому, що він двоколірний. Вам знадобляться:

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яйця - 3 штуки;

цукор - 180 грам;

молоко - 250 мілілітрів;

рослинна олія;

розпушувач - 1.5 чайної ложки;

борошно - 300 грам;

какао - 2 столові ложки;

молоко - 2 столові ложки.

Змішуємо в глибокій мисці яйця з цукром і перемішуємо. Потім додаємо молоко і близько 10 мілілітрів масла. В отриману суміш висипаємо борошно і розпушувач, після чого ретельно перемішуємо тісто і розливаємо його в дві ємності однакового розміру. В одну частину тесту додаємо суміш з какао і молока, перемішуємо.

Беремо форму для випікання, застилає її дно пергаментним папером і вливаємо тісто з обох мисок одночасно, щоб майбутній пиріг складався з двох частин різного кольору.

Випікаємо пиріг близько 3-40 хвилин в духовці, розігрітій до 180°C. Готовий пиріг можна прикрасити згущеним молоком або шоколадом, перемішаним з горіхами, родзинками або маком.

Іспанський пиріг сантьяго

Це дійсно найпростіший пиріг з усіх, що вам зустрічалися. Його секрет у використанні мигдального борошна - це гарантія того, що у вас вийде смачне тісто на пиріг. Вам знадобляться наступні інгредієнти:

яйця - 5 штук;

цукор - 250 грам;

мелений мигдаль - 250 грам;

цедра лимона;

кориця.

У глибокій мисці змішуємо мигдальне борошно з цукром, потім вбиваємо туди яйця і збиваємо їх за допомогою міксера. Додаємо в тісто цедру лимона і корицю.

Виливаємо тісто в змащену маслом форму і ставимо в розігріту до 180°C духовку на 30 хвилин. Потім посипаємо пиріг цукровою пудрою.

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