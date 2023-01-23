Всі ми любимо поласувати смачним пирогом, але не завжди є час і бажання возитися з тестом. У такі моменти справжнім порятунком стане рецепт швидкого пирога.
Раніше УНІАН писав, як приготувати найсмачніший яблучний пиріг за 30 хвилин.
Ніжний пиріг до чаю - швидкий рецепт
"Родзинка" цього пирога в тому, що він двоколірний. Вам знадобляться:
- яйця - 3 штуки;
- цукор - 180 грам;
- молоко - 250 мілілітрів;
- рослинна олія;
- розпушувач - 1.5 чайної ложки;
- борошно - 300 грам;
- какао - 2 столові ложки;
- молоко - 2 столові ложки.
Змішуємо в глибокій мисці яйця з цукром і перемішуємо. Потім додаємо молоко і близько 10 мілілітрів масла. В отриману суміш висипаємо борошно і розпушувач, після чого ретельно перемішуємо тісто і розливаємо його в дві ємності однакового розміру. В одну частину тесту додаємо суміш з какао і молока, перемішуємо.
Беремо форму для випікання, застилає її дно пергаментним папером і вливаємо тісто з обох мисок одночасно, щоб майбутній пиріг складався з двох частин різного кольору.
Випікаємо пиріг близько 3-40 хвилин в духовці, розігрітій до 180°C. Готовий пиріг можна прикрасити згущеним молоком або шоколадом, перемішаним з горіхами, родзинками або маком.
Іспанський пиріг сантьяго
Це дійсно найпростіший пиріг з усіх, що вам зустрічалися. Його секрет у використанні мигдального борошна - це гарантія того, що у вас вийде смачне тісто на пиріг. Вам знадобляться наступні інгредієнти:
- яйця - 5 штук;
- цукор - 250 грам;
- мелений мигдаль - 250 грам;
- цедра лимона;
- кориця.
У глибокій мисці змішуємо мигдальне борошно з цукром, потім вбиваємо туди яйця і збиваємо їх за допомогою міксера. Додаємо в тісто цедру лимона і корицю.
Виливаємо тісто в змащену маслом форму і ставимо в розігріту до 180°C духовку на 30 хвилин. Потім посипаємо пиріг цукровою пудрою.