Зовсім скоро в Україні почнеться тиждень Масляної, яка славиться своїми млинцевими традиціями. До свята заведено готувати багато млинців з солоними і солодкими начинками. Гриби з куркою - відмінний вибір для налисників. Така начинка буде збалансованою, соковитою і дуже ситною.
Фаршировані млинці з куркою і грибами
- Молоко - 500 мл.
- Яйце куряче - 3 шт.
- Цукор - 2 ст. л.
- Сіль.
- Борошно пшеничне - 1,5 ст.
- Соняшникова олія - 3 ст. л.
Начинка:
- Куряче філе - 400 г.
- Цибуля ріпчаста - 2 шт.
- Часник - 2 зуб.
- Петрушка за смаком.
- Сіль за смаком.
- Перець чорний мелений за смаком.
- Сметана - 6 ст. л.
- Вершкове масло - 40 г
- Печериці - 250 г.
Перед приготуванням інгредієнти для тіста потрібно заздалегідь поставити на стіл, щоб вони були кімнатної температури. У миску вливаємо молоко, додаємо яйця, цукор, сіль, збиваємо міксером. Додаємо олію і перемішуємо. Поступово всипаємо просіяне борошно і замішуємо однорідне тісто. Смажимо млинці на розігрітій сковороді, один раз змащеній олією.
Для начинки курку нарізати невеликими шматочками, злегка обсмажити на вершковому маслі. До м'яса додати нарізану цибулю і часник. Обсмажуємо до золотистого кольору, солимо і перчимо. До м'яса викладаємо нарізані гриби і обсмажуємо до їх готовності 10 хвилин. Додаємо дрібно нарізану зелень і сметану. Перемішуємо. Робимо маленький вогонь і тушкуємо 20 хвилин.
Готовою начинкою начиняємо кожен млинець і загортаємо рулетиком. За бажанням млинці можна додатково обсмажити на вершковому маслі, запекти в духовці або посипати тертим сиром.
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