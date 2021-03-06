Смачні і соковиті млинці з куркою і начинкою - прекрасна закуска на Масляну.

Зовсім скоро в Україні почнеться тиждень Масляної, яка славиться своїми млинцевими традиціями. До свята заведено готувати багато млинців з солоними і солодкими начинками. Гриби з куркою - відмінний вибір для налисників. Така начинка буде збалансованою, соковитою і дуже ситною.

Фаршировані млинці з куркою і грибами

Молоко - 500 мл.

Яйце куряче - 3 шт.

Цукор - 2 ст. л.

Сіль.

Борошно пшеничне - 1,5 ст.

Соняшникова олія - 3 ст. л.

Начинка:

Куряче філе - 400 г.

Цибуля ріпчаста - 2 шт.

Часник - 2 зуб.

Петрушка за смаком.

Сіль за смаком.

Перець чорний мелений за смаком.

Сметана - 6 ст. л.

Вершкове масло - 40 г

Печериці - 250 г.

Перед приготуванням інгредієнти для тіста потрібно заздалегідь поставити на стіл, щоб вони були кімнатної температури. У миску вливаємо молоко, додаємо яйця, цукор, сіль, збиваємо міксером. Додаємо олію і перемішуємо. Поступово всипаємо просіяне борошно і замішуємо однорідне тісто. Смажимо млинці на розігрітій сковороді, один раз змащеній олією.

Для начинки курку нарізати невеликими шматочками, злегка обсмажити на вершковому маслі. До м'яса додати нарізану цибулю і часник. Обсмажуємо до золотистого кольору, солимо і перчимо. До м'яса викладаємо нарізані гриби і обсмажуємо до їх готовності 10 хвилин. Додаємо дрібно нарізану зелень і сметану. Перемішуємо. Робимо маленький вогонь і тушкуємо 20 хвилин.

Готовою начинкою начиняємо кожен млинець і загортаємо рулетиком. За бажанням млинці можна додатково обсмажити на вершковому маслі, запекти в духовці або посипати тертим сиром.

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Автор: Катерина Пулатова