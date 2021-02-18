Відомий одеський ресторатор, власник закладів "Дача", "Тавернетта" і мережі кафе "Компот" Савва Лібкін показав і розповів, як приготувати равіолі з куркою у вершковому соусі. Равіолі - це відома італійська друга страва з начинкою, що нагадує пельмені. Вперше равіолі згадуються в італійській літературі ще в XIII столітті, а саме слово походить від італійського "riavvolgere" і означає "обернути".
Равіолі з куркою у вершковому соусі
- Тісто для пасти - 300 г.
- Курча - 1 кг.
- Вершкове масло 82% - 150 г.
- Вершки 30% - 150 г.
- Запечений червоний солодкий перець.
- Пармезан - 40 р.
- Шавлія - 4-5 листочків.
- Курячий бульйон - 100 мл.
- Рослинна олія - 40 мл.
- Сіль, перець.
Розділити курча і відокремити філейні шматочки. Обсмажуємо м'ясо на сковороді. Солимо, перчимо. Ножем подрібнюємо курку. Висипаємо в миску м'ясо, додаємо половину пармезану, 100 г вершкового масла, вершки, сіль, перець. Перемішувати. Розкачуємо тісто і посипаємо зверху борошном. Тісто має бути дуже тонким. Викладаємо начинку кульками на тісто.
Яйце збити і промазати тісто між фаршем. Накрити другим пластом тіста. Спеціальною формою сформувати равіолі - дивіться у відео як це зробити. Варити равіолі в киплячій воді. Для соусу розігріти в сковороді вершкове масло, додати шавлію, сіль, курячий бульйон, 50 г пармезану і вершків. Зварені равіолі всипати в соус.
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