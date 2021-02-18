Ніжні равіолі з курячим м'ясом у вершковому соусі.

Відомий одеський ресторатор, власник закладів "Дача", "Тавернетта" і мережі кафе "Компот" Савва Лібкін показав і розповів, як приготувати равіолі з куркою у вершковому соусі. Равіолі - це відома італійська друга страва з начинкою, що нагадує пельмені. Вперше равіолі згадуються в італійській літературі ще в XIII столітті, а саме слово походить від італійського "riavvolgere" і означає "обернути".

Равіолі з куркою у вершковому соусі

Тісто для пасти - 300 г.

Курча - 1 кг.

Вершкове масло 82% - 150 г.

Вершки 30% - 150 г.

Запечений червоний солодкий перець.

Пармезан - 40 р.

Шавлія - 4-5 листочків.

Курячий бульйон - 100 мл.

Рослинна олія - 40 мл.

Сіль, перець.

Розділити курча і відокремити філейні шматочки. Обсмажуємо м'ясо на сковороді. Солимо, перчимо. Ножем подрібнюємо курку. Висипаємо в миску м'ясо, додаємо половину пармезану, 100 г вершкового масла, вершки, сіль, перець. Перемішувати. Розкачуємо тісто і посипаємо зверху борошном. Тісто має бути дуже тонким. Викладаємо начинку кульками на тісто.

Яйце збити і промазати тісто між фаршем. Накрити другим пластом тіста. Спеціальною формою сформувати равіолі - дивіться у відео як це зробити. Варити равіолі в киплячій воді. Для соусу розігріти в сковороді вершкове масло, додати шавлію, сіль, курячий бульйон, 50 г пармезану і вершків. Зварені равіолі всипати в соус.

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Автор: Катерина Пулатова