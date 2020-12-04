Смачні тушковані овочі можуть бути самостійною стравою або гарніром.

Рагу в початковому сенсі - це страва з невеликих шматочків тушкованого м'яса з додаванням овочів. У Радянському Союзі під цією стравою стали розуміти тушковане м'ясо на кістці, а потім взагалі з'явилися варіанти приготування без м'яса. І хоча овочеве рагу не має нічого спільного з французьким оригіналом, менш смачним воно від цього не стає. Готувати рагу можна з будь-яких доступних овочів, які є у вас вдома. Овочеве рагу може бути самостійною стравою або виступати гарніром для різноманітних м'ясних чи рибних страв.

Овочеве рагу з баклажанами і кабачком

Баклажани - 2 шт.

Кабачки - 1 шт.

Морква - 2 шт.

Болгарський перець - 2 шт.

Помідори - 2 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Бульйон - 100 мл.

Оливкова олія - 2 ст. л.

Лимонний сік - 2 ч. л.

Цукор - 1 ч. л.

Петрушка.

Овочі помити, очистити від шкірки. Цибулю нарізати соломкою, а кабачок і баклажани – півкільцями. Перець нарізати смужками, видаливши плодоніжки. Моркву нарізати кубиком. Томати порізати на четвертинки, залити окропом на хвилину і зняти шкірку, дрібно нарізати. Баклажани, цибулю, моркву і кабачки підсмажити на сковороді з оливковою олією.

Потім додати солодкий перець і помідори, залити м'ясним або овочевим бульйоном, посолити і поперчити, додати цукор. Тушкувати під закритою кришкою на повільному вогні приблизно 25 хвилин. В кінці додати сік лимона і рубану зелень і відразу зняти з вогню. Розкласти рагу по тарілках.

Овочеве рагу з гарбузом і куркою

Цибуля - 120 г.

Соняшникова олія - 60 мл.

Морква - 120 г.

Куряче філе - 250 г.

Перець болгарський - 200 г.

Гарбуз - 200 г.

Помідори - 400 г.

Часник - 1 зубчик.

Картопля - 600 г.

Вода - 300 мл.

Базилік сушений.

Петрушка, кріп.

Цибулю нарізати півкільцями, викласти на сковороду з маслом або в чашу мультиварки (режим "Випічка"). Обсмажити цибулю без кришки до золотистого кольору. Моркву нарізати кільцями і додати до цибулі. Філе крупно нарізати, перемішати з морквою і цибулею. Перець очистити від насіння, крупно нарізати і додати до овочів. Гарбуз почистити, нарізати великими кубиками, помідори нарізати великими часточками. Всі овочі покласти в сковорідку до решти інгредієнтів. Часник дрібно порубати і додати в рагу. Тушкувати 7 хвилин.

Очищену картоплю середньо нарізати, додати до м'яса і овочів. Залити рагу водою, посолити і поперчити, додати сушений базилік і тушкувати 40 хв (або 1 годину в мультиварці в режимі "Тушкування"). За 5 хвилин до приготування додати в блюдо дрібно нарізану петрушку.

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Автор: Катерина Пулатова