Польський суд захистив своїх прикордонників від українки

Районний суд у польському місті Згожелєц не задовольнив позов громадянки України Ірини ФРИС до польських прикордонників, визнавши правомірним її затримання працівниками Лужицького відділу польської прикордонної служби 7 січня ц.р. за в’їзд до Польщі без відповідної візи.

Про це повідомив УНІАН директор бюро Почесного консульства України у Вроцлаві Едвард ВОНСЕВІЧ, який брав участь у засіданні суду.

За його словами, суд прислухався до правових аргументів, наданих Прикордонною службою Польщі, які підтверджують, що І.ФРИС для проїзду польською територією повинна була мати транзитну польську візу. Водночас, за словами дипломата, суд не взяв до уваги факт, що 18-та стаття Шенгенської виконавчої конвенції від 1985 року, яку польські прикордонники називали підставою для затримання українки, регулює справу лише довгострокових національних віз (понад 3 місяці), тоді як І.ФРИС мала іншу, двомісячну, візу.

Також Е.ВОНСЕВІЧ зазначив, що судовий розгляд відбувся без адвоката, призначити якого для громадянки України просило Генеральне консульство у Кракові та сама І.ФРИС після того, як суд відмовив консульству. На його думку, присутність адвоката могла б змінити хід розгляду справи.

Е.ВОНСЕВІЧ повідомив, що суд оголосив своє рішення остаточним і таким, що не підлягає оскарженню. «Так заявив суд», - сказав він.

Водночас, за словами Е.ВОНСЕВІЧА, суд доручив районній прокуратурі, куди раніше теж направила відповідну скаргу І.ФРИС, провести розслідування звинувачень щодо тиску на українку, погрозах та образливих і непристойних словах на її адресу з боку деяких прикордонників.

Як повідомляв УНІАН, І.ФРИС подала до суду за перевищення службових повноважень на працівників Лужицького відділу прикордонної служби Польщі, які затримали її за нібито в’їзд до країни без відповідної візи.

Вона заявляла, що прикордонники протримали її ніч у камері, не надавши документального підтвердження правомірності затримання, тиснули на неї, аби вона підписала протокол затримання, в якому визнає свою вину, та припускались непристойних жартів і образливих слів по відношенню до неї.

З свого боку український консул у Кракові Олег ФІНОГЕНОВ висловив УНІАН думку, що справа І.ФРИС може створити прецедент, завдяки якому українці в майбутньому зможуть ефективніше відстоювати свої права у суперечках з прикордонною службою. За його словами, польські прикордонники щомісяця затримують десятки українців, які інформують консульство про невідповідне ставлення до них прикордонників. «До нас надходить час від часу інформація про таку поведінку прикордонників», - сказав консул.

Водночас представник консульства у Кракові, яке відповідає за 5 із 16 областей Польщі, зазначив, що більшість затриманих українців не оскаржували дії прикордонників, а тому справа викладачки Львівського університету І.ФРИС набуло значного розголосу.