Киян протизаконно залучають до грального бізнесу?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО просить Тимчасову слідчу комісію ВР з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів керівництвом Києва звернути особливу увагу на аморальні та протизаконні дії київської влади щодо розміщення у людних місцях столиці, зокрема, біля входів до станцій метрополітену ігрових автоматів із написом «Благодійний приз «Столиця».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, у зверненні до голови ТСК він зазначає: «Парадоксально змінилася позиція київської влади, представники якої рік розбивали гральні автомати і переконували, що наведуть порядок у цій сфері, а тепер зобов’язують їх встановлювати».

М.ТОМЕНКО також звернув увагу на те, що це вже не перша спроба залучити жителів столиці до грального бізнесу. Як відомо, по суботах на муніципальному телеканалі «Київ», який фінансується з міського бюджету, транслюються перегони на іподромі, які міська влада широко рекламує і закликає киян робити ставки. Інформація про це неодноразово оприлюднювалася у засобах масової інформації. Зокрема, у газетах «Сегодня» (стаття «Метро хотят заполнить игровыми автоматами» у номері від 27.02.09) та «Газета по-киевски» (стаття «Однорукие бандиты» - на службе мерии» у номері від 03.03.09)”.

Саме тому М.ТОМЕНКО попросив голову комісії ВР перевірити викладені факти, дати оцінку діям відповідальних посадових осіб та вжити заходів для відновлення законності.

Зважаючи на важливість даної проблеми, М.ТОМЕНКО також звернувся до голови Комітету Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва з проханням якнайшвидше подати до другого читання проект Закону України «Про державне регулювання у сфері грального бізнесу».

Як відомо, цей законопроект, мета якого врегулювати правила ведення та суспільно необхідні обмеження ігорного бізнесу, (реєстр. № 3535 від 23.12.08) був прийнятий Верховною Радою України за основу 26 грудня 2008 р.