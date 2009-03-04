Тимошенко заявляє про репресії митників

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про початок політичних репресій щодо співробітників Енергетичної митниці за розмитнення 11 млрд. кубометрів природного газу, який міститься в сховищах України, на користь НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифінгу в аеропорту «Бориспіль» перед відбуттям до Парижа.

«Почалися арешти людей, які на своїх посадах протистоять корупції, не виконують злочинних наказів високих посадовців. По суті справи, проти них почалися масштабні політичні репресії», - заявила прем`єр.

Вона повідомила, що позаминулої ночі було заарештовано одного із співробітників Енергетичної митниці Тараса ШЕПІТЬКА, якого, за її інформацією, було запрошено до СБУ.

«На нього здійснювався тиск, який був пов`язаний з тим, що його змушували розмитнити природний газ, який Україна купила в сховища у Російської Федерації – 11 млрд. кубометрів. Цього співробітника митниці змушували розмитнити цей газ на «РосУкрЕнерго»… Митник не вчинив жодних злочинних дій – він розмитнив природний газ, який Держава Україна в особі НАК «Нафтогаз України» купила у «Газпрому» - розмитнив на НАК «Нафтогаз України»… Він не підкорявся злочинним наказам розмитнити цей газ на корупційній основі для тіньової структури «РосУкрЕнерго», і за це він вчора поплатився своєю свободою», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Він відзначила, що вчора в СБУ його було допитано на тему, як проходило розмитнення.

«Його звинуватили в тому, що він розмитнив вантаж для Держави Україна, а не для корупційних структур. Зрозуміло, що все це робилося під тиском СБУ, під тиском Секретаріату Президента, не виключаю, що без прямих команд Президента такого б не відбулося, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. - Це приклад того, що і Секретаріат Президента, і СБУ готові йти на найцинічніші, незаконні й радикальні репресивні дії для того, щоб зберегти корупцію і на її базі профінансувати свої чергові вибори».

Вона також повідомила, що сьогодні о 7 годині ранку представники СБУ намагалися вручити повістку керівникові Енергетичної митниці.

«Точнісінько так само поводяться (представники СБУ – УНІАН) й щодо співробітників НАК «Нафтогаз України». Я думаю, що це показова прочуханка від Президента і його кишенькових служб проти тих людей, які готові повстати проти корупції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр відзначила, що вона особисто і її політична команда не залишать ці факти без адекватної реакції, і сьогодні в парламенті БЮТ вимагатиме заслухати в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з даного питання.

«Ми як команда звернемося до тих судів, які зможуть терміново розглянути цю справу і звільнити людей», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Вона повідомила, що БЮТ виступить з ініціативою створити у Верховній Раді спеціальну слідчу комісію з розслідування тиску на митників.

Прем`єр також повідомила, що завтра на засіданні уряду планується ухвалити рішення про нагородження тих людей, яких було піддано репресіям, відзнаками Кабміну.

«Завтра на засіданні уряду я запропоную ухвалити рішення про нагородження цих людей за мужність, за протидію корупції, за те, що у них вистачило сил виступити проти злочинних наказів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також вона повідомила, що 11 млрд. кубометрів газу були повністю розмитнені на користь НАК «Нафтогаз України» за угодою купівлі-продажу. «Вони офіційно й законно куплені, вони повністю розмитнені і сьогодні є власністю НАК «Нафтогаз України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.