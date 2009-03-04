Невідомі у формі камуфляжу і масках увірвались в «Нафтогаз»
16:36, 04 березня 2009Право
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… перестрибнули через турнікет
Невідомі люди в чорній камуфляжній формі у і масках сьогодні увірвались у будівлю НАК «Нафтогаз України» в Києві.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар НАК «Нафтогаз України» Ілля САВВІН.
«Не надавши жодних документів, вони прийшли в чорних масках і чорному камуфляжі. Природно, охорона їх не пустила, але вони перестрибнули через турнікет і пішли гуляти по НАКу», – сказав він.
При цьому І.САВВІН уточнив, що людей у масках - близько 20-ти.
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