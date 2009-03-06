Кравчук: усунути Ющенка з посади Президента може Верховний Суд

Верховний Суд України може скасувати рішення про проведення третього туру президентських виборів у 2004 році. Таким чином Віктор ЮЩЕНКО може залишити посаду глави держави. Про це заявив Леонід КРАВЧУК, коментуючи в інтерв’ю газеті „Московский комсомолець в Украине” небажання В.ЮЩЕНКА реагувати по суті на звернення першого Президента України щодо добровільного складення повноважень.

«Є суто українська практика - скасувати рішення Верховного Суду про проведення третього туру президентських виборів, що дозволило Віктору ЮЩЕНКУ в 2004 році стати главою держави», - відзначив Л.КРАВЧУК.

При цьому екс-президент не виключає, що діючий глава держави після його заяви «почне активно використовувати свої повноваження і буде спільно з урядом і парламентом наводити порядок в країні».

«Близько 75% опитаних Київським міжнародним інститутом соціології вважають, що Віктор Андрійович повинен піти у відставку, більше 56% вважають, що можлива процедура імпічменту, - наводить дані соцопитування Л.КРАВЧУК. - Настрої в суспільстві такі, що В.ЮЩЕНКА у спокої не залишать – від нього будуть вимагати або рішучих дій, або відходу із посади».