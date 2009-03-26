У центрі Києва 800 маршруток протестують проти дій КМДА

Близько 800 маршрутних таксі прибули на акцію протесту бізнесменів проти дій КМДА.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив голова асоціації автоперевізників-роботодавців "Столиця" Валерій ЛИПЕЦЬКИЙ.

За його словами, маршрутки стоять на вул. Грушевського, Інститутській, Володимирському узвозі і на Хрещатику. При цьому В.ЛИПЕЦЬКИЙ не уточнив, як довго триватиме акція.

Як повідомляв УНІАН, Національний комітет порятунку бізнесу з 9.00 26 березня проводить акцію протесту проти дій київської влади.

Як повідомив раніше представник Асоціації малих архітектурних форм Микола КРИВОРОТ, в акції візьмуть участь представники різних професій – від лікарів до таксистів. Акція розпочнеться біля стін Київської міської адміністрації, після чого протестуючі планують попрямувати до Секретаріату Президента України.

М.КРИВОРОТ зазначив, що сьогодні всі дії столичної влади направлені не на підтримку малого бізнесу в умовах кризи, а, навпаки, на його «цинічне знищення». Він повідомив, що спроби пошуку діалогу з владою, що робляться як представниками бізнесу, так і представниками інших сфер, на роботу яких рішення КМДА вплинули негативно, не принесли належного результату.

Представник Асоціації перевізників Ігор ГУСАК повідомив, що у сфері перевезень також не все гаразд. Він підкреслив, що сьогодні перевізники не просять ані пільг, ані зниження податків, ані зниження ставок за кредитами, а просять просто дати можливість працювати.

При цьому І.ГУСАК зазначив, що якщо місцева влада не може забезпечити належне фінансування розвитку столичної сфери перевезень, то перевізники готові самостійно шукати необхідні кошти, що, за словами І.ГУСАКА, і робили увесь цей час.