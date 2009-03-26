Нацбанк надаватиме Рахунковій палаті договори по рефінансуванню

Печерський районний суд м. Києва своїм рішенням від 9 березня ц.р. зобов`язав Національний банк України надати Рахунковій палаті України договори, згідно з якими в жовтні-грудні 2008 р. надавалося рефінансування комерційним банкам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова Рахункової палати України Валентин СИМОНЕНКО на прес-конференцій з приводу перевірки рефінансування, наданого Нацбанком у кінці минулого року.

Він, зокрема, сказав: «Ми перевірили основну частину цього питання, проте для того, щоб зробити остаточні висновки, треба було взяти самі договори між Національним банком і комерційними банками. Цим займалася прокуратура. Національний банк сказав прокуратурі, що це банківська таємниця, прокуратура затихла. Ми подали до суду й виграли суд».

За його словами, йдеться про 167 договорів на отримання рефінансування комерційними банками від Національного банку.

В.СИМОНЕНКО зазначив, що перевірка Рахункової палати триватиме близько 3-4 тижнів, після чого питання заслуховуватиметься на колегії РП.

Як уточнили в Рахунковій палаті, після рішення суду Національний банк почав надавати укладені договори про рефінансування.