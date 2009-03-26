ДАК анулювала ліцензію Олександрійського коледжу менеджменту
15:43, 26 березня 2009Право
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Протокол ДАК сфальсифіковано?
Державної акредитаційна комісія, засіданні якої відбулося під головуванням міністра освіти і науки України Івана ВАКАРЧУКА, розглянула матеріали щодо незаконної видачі ліцензії приватному вищому навчальному закладу «Олександрійський коледж менеджменту» на надання освітніх послуг за напрямами підготовки «Культура», «Економіка та підприємництво», «Менеджмент і адміністрування».
Як повідомили УНІАН у прес-службі МОН, у зв’язку з тим, що навчальний заклад процедуру ліцензування взагалі не проходив і рішення про надання ліцензії було вписано в протокол ДАК незаконно, ліцензія анульована.
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