ДАК анулювала ліцензію Олександрійського коледжу менеджменту

Державної акредитаційна комісія, засіданні якої відбулося під головуванням міністра освіти і науки України Івана ВАКАРЧУКА, розглянула матеріали щодо незаконної видачі ліцензії приватному вищому навчальному закладу «Олександрійський коледж менеджменту» на надання освітніх послуг за напрямами підготовки «Культура», «Економіка та підприємництво», «Менеджмент і адміністрування».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОН, у зв’язку з тим, що навчальний заклад процедуру ліцензування взагалі не проходив і рішення про надання ліцензії було вписано в протокол ДАК незаконно, ліцензія анульована.