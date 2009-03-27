Справу про хабарництво керівників Броварської РДА передадуть до суду у квітні?

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО сподівається, що справа про хабарництво керівництва Броварської районної державної адміністрації на Київщині буде передана до суду у квітні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав повідомив журналістам сьогодні у Києві.

«Я думаю, що десь у квітні ми спрямуємо цю справу до суду», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2008 року співробітники Управління з боротьби із організованою злочинністю у Київській області спільно з працівниками Генпрокуратури затримали голову Броварської райдержадміністрації Миколу ДІДЕНКА, в.о. начальника Управління земельних ресурсів РДА, його заступника і двох помічників, які намагалися отримати хабар у розмірі 42 млн. доларів США. Посадовців було затримано при одержанні “першого траншу” хабара в 11 млн. грн.