Генпрокуратура вивчить доцільність питання щодо ексгумації тіла Чорновола

Наступного тижня Генеральна прокуратура України вивчить питання про доцільність ексгумації тіла покійного лідера Народного Руху України В’ячеслава Чорновола в рамках поновленого розслідування кримінальної справи щодо обставин його загибелі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, відповідаючи на запитання журналістів у Києві.

«Я в понеділок буду заслуховувати цю справу особисто, і будемо вирішувати питання: потрібно проводити ексгумацію, чи ні», - сказав він.

Разом з тим генпрокурор зауважив, що наразі в рамках цієї справи проводяться «відповідні допити й оперативні заходи».

Відповідаючи на запитання, чи будуть допитані народні депутати Ярослав КЕНДЗЬОР та Іван СТОЙКО, які нібито знають якість досі невідомі факти, які стосуються обставин загибелі В.Чорновола, О.МЕДВЕДЬКО відповів: «Обов’язково запросимо і допитаємо, і з’ясуємо, звідки у них ці дані».

Як повідомляв УНІАН, 23 січня 2009 року народні депутати з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Я.КЕНДЗЬОР та І.СТОЙКО заявили, що мають дані від свідків про те, що В.Чорновіл та його водій Євген Павлов після зіткнення з вантажівкою були живі, але їх «добила» кастетом невідома особа. Я.КЕНДЗЬОР наголосив, що судмедексперти зафіксували той факт, що на черепі і В.Чорновола, і Є.Павлова містяться «лінійні чотири удари, які могли бути зроблені ззовні… зокрема кастетом». Як зазначив Я.КЕНДЗЬОР, встановлено, що 25 березня 1999 року в Кіровоградській області за В.Чорноволом здійснювалися негласні заходи спостереження, якими керував один із високопосадовців Департаменту ДАІ МВС України.

24 січня у прес-службі Генпрокуратури повідомили, що відомство проводить перевірку інформації щодо насильницької смерті В.Чорновола та його водія Є.Павлова після зіткнення з вантажівкою 25 березня 1999 року.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.