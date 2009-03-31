Ющенко закликає ВР негайно внести зміни до виборчого законодавства

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає парламент негайно внести зміни до виборчого законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи сьогодні зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Він підкреслив, що сьогодні пропорційна система вичерпала себе.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що необхідно повернутись до мажоритарної системи на місцевому рівні, а вибори до Верховної Ради - проводити за відкритими списками.