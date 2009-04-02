Правоохоронці затримали “підривника” школи в Тернополі

15:04, 02 квітня 2009
Право
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11-річний хлопець…

 Правоохоронці затримали учня, який вчора “замінував” школу №14 в Тернополі.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний спеціаліст відділу громадських зв’язків обласного управління міліції Петро КОЛІСНИК, 11-річний хлопець зараз навчається у 5 класі Тернопільської спецшколи. Раніше ж навчався у ЗОШ №14.

“Учора він попросив мобільний у свого товариша, оскільки власного мобільного не мав, пояснивши, що хоче погратися. З цього мобільного і зателефонував на 102 і повідомив про замінування”, - зазначив П.КОЛІСНИК. Після викриття учень пояснив правоохоронцям свої дії тим, що хотів пожартувати. Втім, підкреслив П.КОЛІСНИК, батькам хлопця доведеться сплатити штраф, розмір якого визначить суд.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня близько 9-ї год. було евакуйовано школярів та персонал школи №14 у зв’язку із повідомленням про замінування навчального закладу. До з’ясування обставин інциденту були задіяні слідчо-оперативна група, працівники вибухо-технічного відділу, пожежники, медики та кінологи.

Довідка УНІАН. Кримінальний кодекс України за неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей, передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом до шести місяців чи обмеженням волі до трьох років.

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