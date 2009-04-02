Прокуратура розслідує обставини захоплення групи співробітників УСБУ

Прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу стосовно семи осіб, охоронців депутата Одеської міськради Ігоря МАРКОВА, зокрема, колишнього офіцера УБОЗ УМВС України в області Сергія БОВБАЛАНА, які здійснили 21 березня силове захоплення і затримання групи співробітників облуправління СБУ при виконання службових обов`язків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора на одному з місцевих телеканалів С.БОВБАЛАН.

Також вчора після допиту слідчим облпрокуратури Володимиром ЗАВАДСЬКИМ фігурантів у справі «про перешкоджання законній діяльності працівників правоохоронних органів згідно з ознаками ч.1 ст. 343 Кримінального кодексу України» прийнято постанову про взяття під варту охоронця депутата Андрія КРУГЛОВА.

Після оголошення о 18.00 цієї постанови А.КРУГЛОВ заявив, що потребує екстреної медичної допомоги, і викликана машина швидкої допомоги відвезла його до однієї з міських лікарень. Біля палати охоронця І.МАРКОВА встановлено цілодобову міліцейську охорону.

Адвокат затриманого охоронця А.КРУГЛОВА - Валерій МАНУШЕВ заявив журналістам, що його підзахисний вимагає «відводу слідчого, оскільки той брав участь в подіях 21 березня».

Тим часом понад сто активістів партії «Родіна», зокрема колишніх співробітників силових структур і ветеранів спецслужб, які відмовилися свого часу скласти присягу народу України, сьогодні пікетують будівлю Слідчого управління облпрокуратури і міськлікарні №1.

Як повідомлялося, 21 березня група охоронців лідера депутатської групи «Родіна» в міськраді і однойменної партії І.МАРКОВА заблокувала на вулиці Літературній два автомобілі співробітників СБУ, потім витягнули правоохоронців з їхніх машин і поклали на землю. Силове захоплення співробітників правоохоронних органів і вилучення їхніх речей було здійснено, незважаючи на те, що затримані пред`явили службові посвідчення СБУ. Свої дії охоронці мотивували тим, що нібито підозрювали співробітників СБУ в спробі вбивства І.МАРКОВА.

Через півгодини на місце злочину прибула група бійців спецпідрозділу «Альфа» на чолі з начальником УСБУ в Одеській області Анатолієм МАТІОСОМ, які звільнили незаконно захоплених колег, а також співробітники міліції і прокуратури, зокрема начальник відділу прокуратури В.ЗАВАДСЬКИЙ.