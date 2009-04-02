Прокуратура розслідує обставини захоплення групи співробітників УСБУ
…охоронцями одеського депутата
Прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу стосовно семи осіб, охоронців депутата Одеської міськради Ігоря МАРКОВА, зокрема, колишнього офіцера УБОЗ УМВС України в області Сергія БОВБАЛАНА, які здійснили 21 березня силове захоплення і затримання групи співробітників облуправління СБУ при виконання службових обов`язків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора на одному з місцевих телеканалів С.БОВБАЛАН.
Також вчора після допиту слідчим облпрокуратури Володимиром ЗАВАДСЬКИМ фігурантів у справі «про перешкоджання законній діяльності працівників правоохоронних органів згідно з ознаками ч.1 ст. 343 Кримінального кодексу України» прийнято постанову про взяття під варту охоронця депутата Андрія КРУГЛОВА.
Після оголошення о 18.00 цієї постанови А.КРУГЛОВ заявив, що потребує екстреної медичної допомоги, і викликана машина швидкої допомоги відвезла його до однієї з міських лікарень. Біля палати охоронця І.МАРКОВА встановлено цілодобову міліцейську охорону.
Адвокат затриманого охоронця А.КРУГЛОВА - Валерій МАНУШЕВ заявив журналістам, що його підзахисний вимагає «відводу слідчого, оскільки той брав участь в подіях 21 березня».
Тим часом понад сто активістів партії «Родіна», зокрема колишніх співробітників силових структур і ветеранів спецслужб, які відмовилися свого часу скласти присягу народу України, сьогодні пікетують будівлю Слідчого управління облпрокуратури і міськлікарні №1.
Як повідомлялося, 21 березня група охоронців лідера депутатської групи «Родіна» в міськраді і однойменної партії І.МАРКОВА заблокувала на вулиці Літературній два автомобілі співробітників СБУ, потім витягнули правоохоронців з їхніх машин і поклали на землю. Силове захоплення співробітників правоохоронних органів і вилучення їхніх речей було здійснено, незважаючи на те, що затримані пред`явили службові посвідчення СБУ. Свої дії охоронці мотивували тим, що нібито підозрювали співробітників СБУ в спробі вбивства І.МАРКОВА.
Через півгодини на місце злочину прибула група бійців спецпідрозділу «Альфа» на чолі з начальником УСБУ в Одеській області Анатолієм МАТІОСОМ, які звільнили незаконно захоплених колег, а також співробітники міліції і прокуратури, зокрема начальник відділу прокуратури В.ЗАВАДСЬКИЙ.