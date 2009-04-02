Президент України помилував 46 засуджених

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про помилування 46 засуджених, передає прес-служба глави держави.

Як повідомляє Служба з питань помилування, 2 квітня 2009 року Президент України підписав указ про помилування 46 засуджених. При цьому задоволено 105 клопотань громадян та народних депутатів України.

У числі помилуваних 16 жінок і 30 чоловіків. Із них – 27 осіб молодого віку, 2 – похилого віку, 2 інваліди, 4 учасники війни, 2 учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 4 багатодітних та інші.

Президентом України з початку 2009 року підписано 3 укази про помилування 174 осіб. З них 74 засудженим основну міру покарання скорочено, 100 засуджених від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання звільнено.