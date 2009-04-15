ГПУ проведе ексгумацію тіла Чорновола при отриманні згоди його родичів

Генеральна прокуратура проведе ексгумацію тіла загиблого лідера НРУ В’ячеслава Чорновола при отриманні згоди його родичів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві заявив заступник генпрокурора Микола ГОЛОМША.

«Необхідність назріла. Але поки ми не поспілкуємось з усіма родичами, не доведемо їм необхідність це зробити, я не хочу брати відповідальність на себе і говорити, що ми будемо це робити. Ми будемо звертатися, будемо обгрунтовувати свою позицію і будемо розраховувати на підтримку родичів», - сказав він.

Водночас М.ГОЛОМША зауважив, що на сьогодні у слідства є підозри, що не з усіма тілесними ушкодженнями, які були описані, розібралися судмедексперти. «Додаткова перевірка цих фактів показує, що є інші думки, що не прописаний механізм походження окремих тілесних ушкоджень на черепі (В.Чорновола)», - зауважив М.ГОЛОМША.

Разом з тим, за його словами, треба розуміти: коли є підозра спеціалістів на те, що були спричинені ушкодження, які не відносяться до ДТП, то вони є дуже суттєвими для слідства.

Також М.ГОЛОМША поінформував, що співробітники Генпрокуратури надіслали запрошення з’явитися до слідчих народним депутатам Ярославу КЕНДЗЬОРУ та Івану СТОЙКУ.

«Вони ще не з’явилися, але вони висловили інформацію, яка була відома слідству», - сказав заступник генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня народні депутати з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Я.КЕНДЗЬОР та І.СТОЙКО заявили, що мають дані від свідків про те, що В.Чорновіл та його водій Євген Павлов після зіткнення з вантажівкою були живі, але їх «добила» кастетом невідома особа. Я.КЕНДЗЬОР наголосив, що судмедексперти зафіксували той факт, що на черепі і В.Чорновола, і Є.Павлова містяться «лінійні чотири удари, які могли бути зроблені ззовні… зокрема кастетом».

24 січня у прес-службі Генпрокуратури повідомили, що відомство проводить перевірку інформації щодо насильницької смерті В.Чорновола та його водія Є.Павлова після зіткнення з вантажівкою 25 березня 1999 року.

Вдова В.Чорновола Атена ПАШКО виступає проти ексгумації його тіла. Про це вона повідомила в інтерв`ю «Газете по-киевски» (від 30 березня).

В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.