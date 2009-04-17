Мер Мукачевого вважає незаконним створення заповідника «Замок «Паланок»

Мер Мукачевого Золтан ЛЕНДЄЛ вважає незаконною постанову Верховної Ради щодо створення державного історико-архітектурного заповідника «Замок «Паланок».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні оприлюднила прес-служба Мукачівського міськвиконкому.

Як ідеться у заяві, відповідно до ч. 8 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», об’єкти комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.

«З огляду на це, правові підстави для реалізації проекту постанови ВР № 4228 щодо створення державного історико-архітектурного заповідника «Замок «Паланок» з передачею його в сферу управління Міністерства культури і туризму - відсутні», - заявив З.ЛЕНДЄЛ.

Він зауважив: «На перший погляд, проект постанови Верховної Ради прекрасний – в Мукачевому буде історико-архітектурний заповідник, наш замок матиме державну опіку. Але, на мою думку, наслідки прийняття зазначеної постанови можуть бути абсолютно протилежними задекларованим. Здається, пояснювальну записку до законопроекту писала людина, яка абсолютно не знається на історії нашого замку. В ній, зокрема, зазначається, що «прийняття та реалізація проекту дозволить налагодити дієвий державний контроль за дотриманням законодавства у сфері охорони культурної спадщини в м. Мукачево Закарпатської області з метою збереження замку «Паланок» для нинішнього та прийдешніх поколінь», але «саме за час, коли замок перебував у державній власності, він найбільше і постраждав та фактично знаходився на межі повної руйнації».

За словами мера Мукачевого, нині, перебуваючи у комунальній власності міста, завдяки фінансуванню з бюджету міста замок підтримується у задовільному стані.

«І ми надалі здійснюємо усі необхідні заходи для того, щоб зберегти замок «Паланок» у належному стані. Так, через політичні ігрища довкола довгострокової оренди частини приміщень замку, ініціаторами яких були народні депутати МОСКАЛЬ і ТОМЕНКО, а також фінансову кризу конкурс на оренду так і не відбувся», - зауважив мер.

На думку З.ЛЕНДЄЛА, після прийняття постанови ВР міська рада більше не матиме змоги фінансувати утримання замку і в разі передачі його у державну власність дуже високою є імовірність продовження руйнації замку, зважаючи особливо на нинішню скрутну економічну ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Верховна Рада ухвалила постанову щодо заходів стосовно пам’ятки культурної спадщини замку «Паланок».

За ухвалення відповідної постанови, внесеної народними депутатами Миколою ТОМЕНКОМ, Іриною ГЕРАЩЕНКО, Ганною ГЕРМАН і Михайлом КОСІВИМ, проголосували 336 народних депутатів з 432 зареєстрованих в сесійній залі.

Парламент рекомендував Генеральній прокуратурі здійснити перевірку законності рішень Мукачівської міської ради щодо передачі замку «Паланок» до комунальної власності та вжити відповідних заходів прокурорського реагування.

Крім того, Кабінету міністрів доручено розробити в установленому порядку заходи щодо створення державного історико-архітектурного заповідника «Замок «Паланок» з віднесенням його до сфери управління Міністерства культури і туризму.