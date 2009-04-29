До КС надійшло подання 45 народних депутатів щодо конституційності ряду документів про судоустрій
16:42, 29 квітня 2009Право
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Подання стосується положень Закону України «Про судоустрій України» та низки указів Президента України
28 квітня до Конституційного Суду України надійшло подання 45 народних депутатів щодо конституційності ряду документів про судоустрій.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, подання стосується положень частин другої, шостої статті 127, частини п’ятої статті 128 Закону України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 року № 3018-ІІІ, указів Президента України «Про Державну судову адміністрацію України» від 29 серпня 2002 року № 780, «Про Положення про Державну судову адміністрацію України» від 3 березня 2003 року № 182.
Згідно з Регламентом Конституційного Суду, конституційне подання передано на вивчення у Секретаріат КС.
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