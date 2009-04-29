Прокуратуру просять з`ясувати, чому ”Київенерго” не погашає борги за газ

Київська міська державна адміністрація (КМДА) просить прокуратуру Києва з`ясувати, чому АЕК «Київенерго» не погашає заборгованість за спожитий газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, коментуючи заяву керівництва «Київенерго» про збільшення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України», яка на сьогодні, за даними компанії, перевищила 900 млн. грн.

«Київенерго» треба менше базікати», - заявив А.ГОЛУБЧЕНКО і пояснив, що компанія в місяць в середньому одержує від населення платежів на суму 62 млн. грн., і після закінчення опалювального періоду ці гроші не спрямовують для розрахунків за газ.

«Опалювальний сезон закінчився, і всі ті гроші, які вони зараз одержують за газ, вони не використовують – це йде плюсом. Ці кошти необхідно направляти на погашення заборгованості, і не розказувати про борг в 900 з гаком мільйонів гривень. І нікого не треба лякати», - додав А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, «заборгованість в 300 млн. грн. «Київенерго» зробило штучно, оскільки проплачувало за ”електричний” газ і газ інших споживачів, а гроші від жителів за газ ”тепловий” не платило. Борг «Київенерго» становить порядку 450 млн. грн., з них 60 млн. – борг інших підприємств, і лише порядку 400 млн. грн. – це борг за ”тепловий” газ», - додав він.

А.ГОЛУБЧЕНКО також зазначив, що тиждень тому він направив відповідне звернення до прокуратури Києва з проханням розібратися, чому з одержаних платежів за спожитий населенням газ компанія жодної копійки не направила на погашення заборгованості, що утворилася.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня КМДА перерахувала АК «Київенерго» частину боргу - 900 млн. грн. із загального обсягу заборгованості, що становила на початок року 1 млрд. 514 млн. грн. Вилучені кошти компанія повинна була перерахувати ДК «Газ України» як оплату заборгованості за газ, який був використаний у поточному опалювальному періоді.

Заборгованість споживачів перед «Київенерго» за опалювальний сезон зросла на 430 млн. грн.

АЕК «Київенерго» (м. Київ) є найбільшим виробником теплової енергії і електроенергії в Україні, компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% – в тепловій енергії.

Статутний фонд «Київенерго» становить 27 млн. 91 тис. грн., номінал акції – 0,25 грн. 50% + 1 акція «Київенерго» належить НАК «Енергетична компанія України». 12,73% акцій, що належать київській міській громаді, передані до статутного фонду ЗАТ «Компанія «Київенергохолдинг». Крім того, станом на лютий 2007 року, 24,97% акцій ”Київенерго” сконцентрувала кіпрська Kapiton Trading Ltd.