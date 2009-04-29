КС вже має вердикт щодо законів, які звужують право на допомогу по безробіттю

Завтра Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 28 квітня рішення у справі за конституційним поданням Президента щодо відповідності Конституції України (конституційності) підпункту 13 пункту 4 розділу І закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» (справа про допомогу по безробіттю звільненим за угодою сторін).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, початок о 10.00.

Після оприлюднення відбудеться прес-конференція судді-доповідача у справі Марії МАРКУШ.

Акредитація журналістів здійснюється сьогодні, 29 квітня, до 18.00 за телефонами: 238-10-80, 238-11-38.

Як повідомляв УНІАН, Президент України просить визнати таким, що не відповідає Конституції, зокрема статтям 22, 46, положення частини третьої статті 23 закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року № 1533-ІІІ в редакції закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25 грудня 2008 року № 799-VI.

У конституційному поданні зазначається, що доповнення частини третьої статті 23 Закону після слів «поважних причин» словами «або за угодою сторін» порушує конституційні права громадян України, оскільки до внесення змін до статті 23 Закону допомога по безробіттю особам, які звільнилися за угодою сторін, виплачувалася з восьмого дня після реєстрації їх в установленому порядку в державній службі зайнятості. Зі зміною редакції частини третьої статті 23 Закону «допомога з безробіття особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін, виплачуватиметься з 91-го календарного дня» після звільнення.