СБУ створює спецпідрозділ з розслідування репресій проти кримських татар

За рішенням Президента України Віктора ЮЩЕНКА в Головному управлінні Служби безпеки України в Криму створюється спеціальний слідчий підрозділ, який займатиметься розслідуванням злочинів проти кримських татар у роки депортації 1944 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Сімферополі повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«За рішенням Президента в Криму в СБУ створюється спеціальний слідчий підрозділ, який займатиметься розслідуванням усіх злочинів, пов`язаних зі знищенням і репресіями проти кримськотатарського народу в роки депортації і всього, що передувало цьому злочину», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, буде організована дослідча перевірка і збір свідчень жертв і потерпілих внаслідок депортації.

«На основі розсекречених документів слідчими будуть проведені роботи з тим, аби вийти на притягнення до правової відповідальності всіх тих, хто стояв за цим злочином (депортацією – УНІАН) і його здійснював», - зазначив керівник СБУ.

Він також додав, що така робота буде організована стосовно насильницьких переселених з Криму вірменського, болгарського, німецького народів і всіх «інших безневинно замучених людей».

Зі свого боку лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ зазначив, що кримські татари «з великим задоволенням» сприймають створення спецпідрозділу в СБУ Криму.

«Для нас це дуже позитивна подія», - підкреслив голова Меджлісу.

Його перший заступник Рефат ЧУБАРОВ додав, що «ми (кримські татари – УНІАН) не стільки хочемо покарання, скільки хочемо очищення суспільства».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні минає 65 років з дня насильницького переселення кримських татар з території Криму.