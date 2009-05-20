У Києві затримали злодія в законі «Матевича»

16:20, 20 травня 2009
Право
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Належить до відомого кутаїського клану

Співробітники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України спільно з російськими правоохоронцями затримали у центрі Києві “злодія в законі” Роіна УГЛАВУ 1963 року народження, підозрюваного в торгівлі наркотиками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, Р.УГЛАВУ, знаного в кримінальному середовищі на прізвисько "Матевич", було затримано в Києві на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького. У нього було знайдено пакет із двома грамами речовини, схожої на кокаїн. Наразі триває експертиза, якщо вона підтвердить, що це – наркотична речовина, то «злодієві в законі» загрожуватиме ув`язнення як мінімум на один рік.

Р.УГЛАВА був затриманий у порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України (терміном на троє діб до обрання судом міри запобіжного заходу).

Напередодні Р.УГЛАВУ було депортовано з РФ за порушення паспортного режиму.

За даними оперативників, "Матевич" належить до відомого кутаїського клану «злодіїв у законі». Він народився в районі Горі (Грузія), втім має реєстрацію у Горлівці (Донецька обл.).

До затриманого «злодія в законі» вітчизняні правоохоронці мають низку запитань щодо спроби створення контрабандного каналу синтетичних наркотиків з Російської Федерації транзитом через України до країн Західної Європи.

Завтра Шевченківський районний суд столиці розглядатиме питання щодо обрання міри запобіжного заходу Р.УГЛАВІ.

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