На Донеччині виявлено факти хабарництва на кладовищі
09:16, 01 червня 2009Право
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8 однотипних епізодів
У Донецькій області правоохоронці виявили факти хабарництва працівників кладовища за надання родичам померлих місць для поховання.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на начальника відділу обласного управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Олега НОВОСЕЛЬЦЕВА.
За його словами, «оперативники задокументували протиправні дії працівників кладовища, які за надання місць для поховання отримували хабарі від родичів померлих».
О.НОВОСЕЛЬЦЕВ уточнив, що міліціонери зафіксували 8 однотипних епізодів на загальну суму 15 тис. грн.
Порушено кримінальні справи, триває слідство.
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