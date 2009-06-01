На Донеччині виявлено факти хабарництва на кладовищі

У Донецькій області правоохоронці виявили факти хабарництва працівників кладовища за надання родичам померлих місць для поховання.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на начальника відділу обласного управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Олега НОВОСЕЛЬЦЕВА.

За його словами, «оперативники задокументували протиправні дії працівників кладовища, які за надання місць для поховання отримували хабарі від родичів померлих».

О.НОВОСЕЛЬЦЕВ уточнив, що міліціонери зафіксували 8 однотипних епізодів на загальну суму 15 тис. грн.

Порушено кримінальні справи, триває слідство.