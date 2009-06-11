У СБУ від душі посміялися над заявою Єдиного центру

Служба безпеки України спростовує заяви народного депутата України, члена "Єдиного центру" Михайла ПОЛЯНЧИЧА про переслідування спецслужбою екс-глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ.

Про це "Українській правді" заявила керівник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

"В СБУ від душі посміялися над цією заявою", - сказала вона.

"Голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО особисто запрошує пана ПОЛЯНЧИЧА, якого він давно знає і дружньо до нього ставиться, до СБУ, на власні очі пересвідчитись, що у спецслужби немає ані часу, ані сил займатися такими нісенітницями", - заявила М.ОСТАПЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, М.ПОЛЯНЧИЧ заявляв про незаконне переслідування, яке нібито Служба безпеки України розпочала проти В.БАЛОГИ після того, як він заявив про відставку з посади глави СП.