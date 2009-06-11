Встановлено відповідальність юросіб за вчинення корупційних правопорушень

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень”.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний закон проголосували 247 із 432 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що на юридичних осіб судом можуть бути накладені такі види стягнень як штраф, заборона займатися певним видом діяльності, конфіскація майна, ліквідація юридичної особи. При цьому стягнення не може бути застосовано до юридичної особи, якщо минуло більше року з дня виникнення підстав.

Відповідно до закону, суд може призначити штраф у розмірі від 1 тисячі до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також суд може заборонити юридичній особі займатися будь-яким з видів діяльності, визначених у її статутних документах, на строк від трьох місяців до трьох років.

Такий захід як ліквідація юридичної особи може бути застосований судом лише у разі вчинення особами тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Даний закон набирає чинності з дня його опублікування і вводиться в дію з 1 січня 2010 року.