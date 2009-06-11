Нотаріальне посвідчення договорів оренди землі відтепер необов‘язкове

Внесено зміни до закону

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо земельних відносин)”. Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 233 із 432 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі. Законом виключено норму з Господарського кодексу України щодо необхідності нотаріального посвідчення договорів оренди землі.

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