АМК вважає непрозорими аукціони з продажу нафти

Антимонопольний комітет України (АМК) вважає непрозорим проведення аукціонів із продажу нафти й газового конденсату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала заступник голови АМК Світлана МОРОЗ сьогодні журналістам у Києві.

«Ми вважаємо, що ці аукціони не є прозорими. І я вчора піднімала це питання на засіданні експертно-аналітичної групи з питань функціонування ринку нафти й нафтопродуктів, і зі мною погодився заступник міністра економіки», - зазначила вона.

За словами С.МОРОЗА, «поки до нас ніхто не звертався офіційно зі скаргою на те, що відбувається на цих аукціонах. Якщо постраждалі сторони до нас звернуться, будемо цим займатися».

При цьому вона повідомила, що Міністерство економіки погодилося з позицією комітету й, швидше за все, ініціюватиме зміни до законодавства, що регламентують порядок проведення торгів.

«Зі мною погодився заступник міністра економіки, що потрібно, мабуть, певні зміни в законодавство вносити, які регламентують проведення цих аукціонів, і я думаю, що найближчим часом Мінекономіки буде цим займатися, виходитиме зі змінами», - сказала заступник голови АМКУ.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000 року ввів обов`язковий продаж видобутої в Україні нафти, газового конденсату, скрапленого газу й побутового вугілля на аукціонах із 1 травня 2000 року.