СБУ займалося незаконною прослушкою заступника генпрокурора

Служба безпеки України підтвердила факт незаконного прослуховування телефонних розмов заступника генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА.

Про це повідомляє газета «Сегодня» (№127 від 18 червня) з посиланням на Головне слідче управління Генеральної прокуратури України.

«Після того, як місяць тому СБУ підтвердила факт незаконного прослуховування розмов Рената КУЗЬМІНА, тепер глава спецслужби Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО зробив це в офіційному порядку. Лист на ім`я заступника генпрокурора містить визнання того, що в рамках контррозвідувальної справи СБУ проводилися «окремі оперативно-технічні заходи», які тимчасово обмежують його права», - пише видання.

Газета також повідомляє, що В.НАЛИВАЙЧЕНКО у своєму листі повідомив Р.КУЗЬМІНУ про відсутність підстав підозрювати його в порушенні режиму роботи з секретними документами. «Заходи припинено, проте матеріали, які були у справі, «знищено в установленому порядку». Тобто слідів (роздруківок розмов, звітів «топтунів» про стеження, інших свідчень оперативних заходів) не залишилося», - пише «Сегодня».

У свою чергу, Р.КУЗЬМІН повідомив про намір добиватися повного розслідування і покарання тих, з чиєї вини порушувалися його права.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня заступник генпрокурора Р.КУЗЬМІН заявив про незаконне прослуховування його телефонних розмов.

Як сказано в рапорті генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ, Р.КУЗЬМІНУ стало відомо, що СБУ в січні 2008 року порушила проти нього контррозвідувальну справу і впродовж року - аж до грудня проводилися оперативно-розшукові заходи, зокрема які обмежують права людини. Підставою для відкриття цієї справи стало нібито порушення Р.КУЗЬМІНИМ режиму роботи із секретними документами, а саме робота із секретними документами поза режимною установою – Генпрокуратурою.

Р.КУЗЬМІН також відзначив, що мав зустріч з В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ, який у розмові підтвердив той факт, що таку кримінальну справу було порушено і проводилися оперативні заходи, зокрема незаконне прослуховування телефонних розмов.

При цьому сам В.НАЛИВАЙЧЕНКО стверджував, що він до цих дій не причетний і в цьому винні його підлеглі, а саме Тіберій ДУРДИНЕЦЬ (тоді заступник голови СБУ).

Р.КУЗЬМІН також заявив, що працівники Першого управління СБУ на підставі фальсифікованих документів в Апеляційному суді Житомирської області одержали дозвіл на проведення щодо нього оперативно-технічних заходів. «Таким чином, працівники СБУ незаконно підробили постанову про відкриття контррозвідувальної справи, подання до Апеляційного суду Житомирської області про надання дозволу на проведення оперативно-технічних заходів», - наголошується в рапорті.

Р.КУЗЬМІН просив генпрокурора провести перевірку цих фактів і порушити кримінальну справу щодо Т.ДУРДИНЦЯ і безпосередньо щодо керівництва СБУ і деяких рядових працівників СБУ.