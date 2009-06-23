СБУ чекає від Луценка фактів про її начебто корумпованих співробітників

Керівництво СБУ очікує від керівництва Міністерства внутрішніх справ наявну у них інформацію щодо співробітників спецслужби, які замішані у корупційних схемах.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ, коментуючи сьогоднішню інформацію, яку озвучив на брифінгу міністр МВС України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Операції по боротьбі з наркобізнесом проводяться СБУ як правило разом з міліцією. Нам не відомо, про яких співробітників СБУ говорив міністр МВС. Разом з тим, якщо у нього є реальна інформація, ми сподіваємось, що він надасть її керівництву служби, позиція якого є принциповою в питаннях дотримання законності співробітниками СБУ. Якщо наші люди дійсно порушували закон, вони будуть відповідати згідно з чинним законодавством”, - запевнили у спецслужбі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що в ході операції з ліквідації міжнародного наркоугруповання було встановлено, що учасники угруповання мають корумповані зв’язки у владних та правоохоронних структурах, зокрема в УБОЗі та СБУ. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, найближчим часом керівництво МВС проведе закриту зустріч з керівництвом СБУ та надасть оперативну інформацію про окремих працівників служби для прийняття відносно них відповідних заходів.