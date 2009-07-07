Луценко: середній хабар по Україні зріс у півтора рази

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що збільшення терміну покарання за хабарництво не зменшить кількості хабарників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Впевнений, що збільшення терміну покарання, як пропонує ГРИЦЕНКО, не вплине на зменшення хабарництва. Лише судове рішення і громадський вплив може зменшити це», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також поінформував, що протягом цього року кількість затриманих працівниками органів внутрішніх справ хабарників, на відміну від аналогічного періоду минулого року, зросла у півтора рази. Крім того, середній хабар, який пропонують посадовцям цього року і який вони вимагають, також зріс у півтора рази і сягає 60 тис. грн.

Тим не менше, незважаючи на зростання кількості випадків викриття хабарників, кількість осіб, які мають таку спокусу, не зменшується. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, певною мірою подолати таке явище в Україні можна лише тоді, коли буде створена ефективна система покарання, насамперед, це стосується суду, і кожен, хто намагатиметься брати хабар, буде пам’ятати про невідворотність покарання.

Разом з тим, Ю.ЛУЦЕНКО висловив подив стосовно того, що 525 посадовців з «президентської вертикалі», які були спіймані на хабарах, не понесли відповідальності в судах. Крім того, «ніхто не поплатився за такий підбір кадрів», додав він.

Водночас міністр поінформував, що цього року органами МВС притягується до відповідальності за хабарництво 79 суддів, «що є досягненням за всі часи незалежності України».

Ю.ЛУЦЕНКО висловив сподівання, що «всі хабарники, зафіксовані цього року, отримають покарання у судах», оскільки чинне українське законодавство цілком здатне забезпечити необхідну відповідальність за такі злочини.