«ВОЛЯ» незадоволена «широкомасштабним розслідуванням» АМК

Антимонопольний комітет розгорнув широкомасштабне розслідування щодо групи компаній «ВОЛЯ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції президент компанії «ВОЛЯ» Сергій БОЙКО.

За його словами, «під час ініційованого і направленого впродовж 2008-2009 років дослідження регіональних ринків телекомунікаційних послуг у Києві й областях України у поле зору територіальних органів Антимонопольного комітету потрапили лише підприємства групи компаній «ВОЛЯ».

За даними С.БОЙКА, загалом відкрито близько 20 розслідувань проти компаній групи, хоча на ринку представлені й інші учасники. Зокрема оператори/провайдери, які надають послугу доступу до телепрограм з використанням різних технологій. Він повідомив, що розслідування АМК щодо цих компаній «Йому не відомі».

За даними С.БОЙКА, всі справи проти групи компаній «ВОЛЯ» «проходять практично за єдиним сценарієм і майже одночасно в Києві і на місцях».

Як повідомив він, було прийнято розпорядження територіальних органів АМК про початок розгляду справ про захист економічної конкуренції у вигляді зловживань монопольним становищем.

Він також повідомив, що порушенню справ передували цільові планові й позапланові перевірки, під які, «знову ж таки, потрапили лише структури «ВОЛІ»», і, попри аргументовані заперечення підприємств щодо фактів порушень, акти перевірок лягли в основу порушення справ.

С.БОЙКО відзначив, що в рамках розгляду справ було запитано тисячі документів, контрагентських угод та ін. Більше того, органи АМК вимагають під приводом перевірки обгрунтованості тарифів 2009 року надання документів за 2007-2008 роки та ін.

Він не виключив, що необхідна АМК інформація «може бути використана на користь третіх осіб».

У результаті ці дії Антимонопольного комітету, які на місцях, як повідомив С.БОЙКО, здійснюються «за вказівкою з Києва», негативно позначаються на діловій репутації підприємства, заважають здійсненню його основних функцій тощо.

С.БОЙКО вважає, що все це свідчить про те, що органи АМК застосовують щодо підприємств групи ”ВОЛЯ” відверто обвинувальний підхід, ”ймовірно, здійснюючи загальні стратегічні вказівки з Києва”.

С.БОЙКО повідомив, що в даний момент підприємства групи «ВОЛЯ» змушені захищати свої інтереси в судах. За його даними, сьогодні в регіонах у судах розглядається 6 справ. Компанія також звернулася до правоохоронних органів, СБУ, Генеральної прокуратури України «з проханням розібратися із ситуацією і змусити керівництво Антимонопольного комітету діяти в правовому полі».

Що стосується рішення АМК щодо «Воля кабель» від 3 липня 2009 року, то С.БОЙКО повідомив, що компанія чекає письмового рішення комітету, аби оспорити його в суді. За його даними, письмове рішення АМК має надійти в компанію не пізніше 13 липня.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня, Антимонопольний комітет ухвалив рішення про накладення штрафу на компанії «Воля-Кабель», «Київські телекомунікаційні мережі» (КТМ, Київ) і ІВК (Київ) у розмірі 1 млн. грн. кожна за зловживання монопольним становищем, що виразилося, на думку АМК, в необгрунтованому економічно підвищенні тарифів в 2008-2009 рр. на послуги кабельного аналогового і цифрового ТБ. АМК ухвалив рішення про те, що ці три суб`єкти займають монопольне положення на ринку програмної послуги в Києві. Пов`язання трьох компаній під час розслідування проти компанії «Воля-Кабель» в єдиний об`єкт розслідування АМК пояснює тим, що «як з`ясував АМК», компанія «Воля-Кабель» «пов`язана відносинами контролю з ІВК і КТС», які надають програмні послуги компанії «Воля-Кабель».

Компанія ”ВОЛЯ” є національним українським провайдером і надає комплекс сучасних телекомунікаційних послуг – кабельне цифрове телебачення, високошвидкісний доступ в Інтернет, відео-на-запит, голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.