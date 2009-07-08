Яворівський стверджує, що щелепу Лозінський йому не ламав

Народний депутат від БЮТ Володимир Яворівський спростовує слова Президента Віктора Ющенка, сказані ним учора на колегії Генпрокуратури, про те, що горезвісний екс-депутат Віктор Лозінський нібито побив Яворівського в 2004 році, зокрема, зламав йому щелепу.

Про це нардеп заявив в коментарі «Обкому».

«Заяви Президента мене давно вже не дивують, але ця, звичайно, здивувала, оскільки стосується мене безпосередньо, – зізнався Яворівський. – Останнього разу мене бив за якусь провину мій покійний батько, коли я вчився в шостому класі».

Володимир Яворівський стверджує, що з Лозінським він познайомився тільки в 2007 році, коли той став народним депутатом.

«Що стосується того, що відбулося в 2004 році у сотому виборчому окрузі в Кіровограді, то там було всяке, включаючи стрілянину, але з Лозінським я там не перетинався», – заявив Яворівський.

«Чому Ющенко говорить таке? Думаю, що його хтось дезінформував. А може, у Віктора Андрійовича випав зуб мудрості», – підсумував народний депутат.