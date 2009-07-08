Яворівський стверджує, що щелепу Лозінський йому не ламав
"Заява Президента мене... здивувала"
Народний депутат від БЮТ Володимир Яворівський спростовує слова Президента Віктора Ющенка, сказані ним учора на колегії Генпрокуратури, про те, що горезвісний екс-депутат Віктор Лозінський нібито побив Яворівського в 2004 році, зокрема, зламав йому щелепу.
Про це нардеп заявив в коментарі «Обкому».
«Заяви Президента мене давно вже не дивують, але ця, звичайно, здивувала, оскільки стосується мене безпосередньо, – зізнався Яворівський. – Останнього разу мене бив за якусь провину мій покійний батько, коли я вчився в шостому класі».
Володимир Яворівський стверджує, що з Лозінським він познайомився тільки в 2007 році, коли той став народним депутатом.
«Що стосується того, що відбулося в 2004 році у сотому виборчому окрузі в Кіровограді, то там було всяке, включаючи стрілянину, але з Лозінським я там не перетинався», – заявив Яворівський.
«Чому Ющенко говорить таке? Думаю, що його хтось дезінформував. А може, у Віктора Андрійовича випав зуб мудрості», – підсумував народний депутат.