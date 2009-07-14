Киян закликають приєднатися до позову з приводу підвищення тарифів

Блок Кличка закликає киян приєднатися до його позову з оскарження підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в столиці.

Про це УНІАН повідомили у депутатській фракції Блоку Віталія Кличка в Київський міський раді.

«Я пропоную кожному киянину висловити свій протест київській владі та приєднатися до мого позову до Шевченківського суду столиці щодо грабіжницьких тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, що вступили в дію з 1 червня”, - наголосив В.КЛИЧКО.

“Блок Кличка в черговий раз відстоїть інтереси киян, адже ми не дозволимо владі в часи світової економічної кризи необґрунтовано піднімати тарифи. Це наша спільна справа Приєднуйтесь» - закликав лідер фракції.

Зі зразком позовної заяви можна ознайомитись на сайті www.klichko.org