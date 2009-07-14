Мін‘юст пояснив як правильно скаржитися на його співробітників

На сайті Міністерства юстиції України запроваджено нову інформаційно-роз‘яснювальну рубрику «Примусове виконання рішень судів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту з посиланням на міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА, рубрика покликана надати інформаційну допомогу в реалізації конституційного права кожного на справедливе правосуддя.

Рубрику сформовано на підставі звернень громадян, що надходять до Міністерства юстиції.

На даний час в рубриці розміщено адреси Відділів державної виконавчої служби в усіх регіонах України, телефонні номери «гарячої лінії» для інформування про випадки рейдерства, а також посилання на Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень та Систему публічних торгів конфіскованим та арештованим майном.

Важливим елементом нової рубрики, наголосив міністр, є роз‘яснення щодо порядку подачі скарги на дії чи бездіяльність державних виконавців.

За словами міністра, аналіз звернень громадян, що надходять до Міністерства юстиції, виявив потребу в роз‘ясненні цього питання. Зокрема – як і куди подати скаргу на дії чи бездіяльність державного виконавця, терміни її розгляду, та порядок інформування про стан розгляду скарги.

У подальшому, в разі виявлення додаткових питань, які потребують фахової консультативної допомоги, в рубриці планується розміщувати інші консультативні матеріали з питань виконання судових рішень, зазначили в прес-служба Мін’юсту.