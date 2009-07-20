Сомалійські пірати влаштовують розправи над моряками

Київ. 19 липня. УНІАН. Ситуація на захопленому сомалійськими піратами понад три місяці тому німецькому контейнеровозі Hansa Stavanger, у складі екіпажу якого двоє українців, серйозно загострилась.

За даними журналу «Шпігель», пірати звезли на берег трьох німців і одного росіянина з числа екіпажу судна, і зараз вони перебувають в Сомалі.

За даними видання, морякам захопленого судна пірати влаштовували імітацію розправ, над ними всіляко знущалися і морили голодом. Практично всі члени команди серйозно хворі і знаходяться на межі нервового зриву.

Всі експерти сходяться на думці, що ситуація на Hansa Stavanger більше ніж критична. Переговори між гамбургською судноплавною компанією і непередбачуваними піратами, які перебувають під впливом наркотиків, йдуть дуже важко. Вже неодноразово сторони були близькі до укладення угоди про викуп в розмірі в 2 або 3 млн. доларів, але потім все зривалось, повідомляє радіостанція «Голос Росії».

Контейнеровоз Hansa Stavanger, що йшов із Об`єднаних Арабських Еміратів в Кенію, був захоплений 4 квітня за 720 км від узбережжя Сомалі. Його екіпаж складається з 24 осіб, троє з яких є громадянами Росії, двоє — України, п`ятеро — Німеччини.