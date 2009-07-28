Чернігів. 28 липня. УНІАН. У Чернігівській області листоноша хотіла привласнити 10 тис. грн., заявивши про пограбування.

Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв`язків Управління Міністерства внутрішніх справ в області.

Зокрема, до Прилуцької міліції звернулася місцева мешканка, яка працює листоношею у відділенні зв’язку, із заявою про те, що у Прилуках невідомий чоловік напав на неї та відібрав близько 10 тис. грн., які призначались для випрати пенсій.

На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група. Між тим при спілкуванні з потерпілою міліціонери помітили, що жінка нервує і плутається у свідченнях, не може зв’язно розповісти про обставини нападу, прикмети нападника та в якому напрямку він утік.

У результаті більш детального розслідування правоохоронці встановили, що жінка мала чималу заборгованість по кредитах, тому вирішила привласнити державні кошти, інсценувавши напад зловмисника, аби розрахуватися з боргами.

Відносно листоноші слідчий відділ Прилуцької міліції порушив кримінальну справу за ст. 191 ч. 1 (привласнення) Кримінального кодексу України. Подальше розслідування у справі триває.