У Києві податкова викрила мережу підпільних казино

Київ. 29 липня. УНІАН. Служба Державної податкової адміністрації України в Києві за останні два тижні встановила більше десяти фактів здійснення заборонених азартних ігор, а також вилучила понад 500 одиниць грального обладнання на суму понад 5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА, для проведення операції податкової міліції щодо виявлення незаконних суб’єктів грального бізнесу у столиці сформовано 94 мобільні групи.

За даними податкової, зокрема, у Печерському районі працівники податкової міліції виявили у людному місці підпільне казино з незаконно розміщеними гральними автоматами. В інспекції зазначають, що один гральний автомат приносить щодоби мінімально понад 2 тис. грн. чистого прибутку, а всього в залі цього закладу було встановлено 87 таких автоматів, плюс працювала електронна рулетка на вісім місць.

Автомати та рулетку на суму 3 млн. 242 тис. грн. вилучено. Встановлюються власники нелегального бізнесу.

Також співробітники податкової міліції ДПІ у Дніпровському районі столиці припинили діяльність підпільного казино на Троєщині по вул. Райдужній, 8. Там працювало 22 ігрових автомати вартістю 220 тис. грн., які були вилучено. Слідство триває.

Співробітники податкової міліції ДПІ в Шевченківському районі столиці викрили одразу кілька підпільних залів ігрових автоматів. Була розкрита діяльність залу ігрових автоматів в районі Лук`янівського ринку. На даний момент 22 апарати на загальну суму 600 тис. грн. вилучені. Ведеться слідство.

Викрито також розважальний заклад у приміщенні інтерактивного клубу по вул. Солом`янській, де працювали знову ж таки 22 ігрових пристрої. Вилучено устаткування на суму 90 тис. грн.

Загалом від початку дії Закону "Про заборону грального бізнесу в Україні" податківці столиці перевірили 557 об’єктів грального бізнесу, встановлено 40 фактів незаконного проведення азартних ігор, вилучено 650 гральних автоматів та іншого обладнання на суму 11 млн. грн.

Щодо порушників складено 2 адміністративні протоколи, до органів внутрішніх справ передано 4 матеріали. За матеріалами органів податкової служби стосовно порушників винесено 4 судових рішення.