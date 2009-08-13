Вузам заборонили піднімати плату за навчання більше, ніж на рівень інфляції

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про те, що розмір підвищення плати за надання послуг у системі освіти в 2009/2010 навчальному році не може перевищувати офіційно певний рівень інфляції за попередній календарний рік.

Як повідомляється на сайті Міністерства економіки, відповідну постанову «Про удосконалення механізму регуляції плати за послуги у сфері освіти», розроблену Мінекономіки, прийнято на засіданні Кабміну 12 серпня.

У прес-службі Мінекономіки УНІАН повідомили, що в результаті перевірок, проведених Державною інспекцією з контролю за цінами, були зафіксовані факти значного відхилення рівня плати за навчання у вищих навчальних закладах по регіонах - від 1,7 до 10,2 тис. грн., «що не може бути пояснено відмінностями навчального процесу, а свідчить про недостатню економічну обгрунтованість такої плати».

Відсутність прозорого механізму регуляції цін при формуванні державними навчальними закладами вартості освітніх послуг призводить до того, вважають у Мінекономіки, що визначення вартості освіти, що надається на контрактній основі, здійснюється з урахуванням економічно необгрунтованих витрат, що завищує вартість такої платної послуги до 40% на денному відділенні й до 200% на заочному відділенні.

Зокрема, до вартості навчання студентів на контрактній основі безпідставно включалися витрати на капітальний ремонт у повному обсязі (замість включення таких витрат лише в частині зношеності будівель, споруд тощо), витрати на виплату стипендій, придбання землі та інше. «Основним результатом реалізації положень Постанови стане встановлення економічно обгрунтованої плати за послуги, які можуть надаватися державними навчальними закладами. Також це рішення сприятиме стримуванню інфляційних процесів у соціальній сфері», - зазначив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила – 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).

За січень-липень 2009 року інфляція в Україні становила 8,5%, при тому, що бюджет поточного року розраховувався з урахуванням інфляції 9,5%.