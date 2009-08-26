В УСБУ в Хмельницькій області новий начальник

Президент розпорядився

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом № 674/2009 призначив Віктора ВАСИЛИШИНА начальником Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Іншим своїм Указом № 673/2009 Президент України звільнив Володимира СКОКА з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Тексти обох указів розміщено на офіційному сайті глави держави.

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