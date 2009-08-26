В УСБУ в Хмельницькій області новий начальник
16:02, 26 серпня 2009Право
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Президент розпорядився
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом № 674/2009 призначив Віктора ВАСИЛИШИНА начальником Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області.
Іншим своїм Указом № 673/2009 Президент України звільнив Володимира СКОКА з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області.
Тексти обох указів розміщено на офіційному сайті глави держави.
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