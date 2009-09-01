Херсону загрожує арешт міських бюджетних рахунків

Мер Херсона Володимир САЛЬДО попередив про можливість арештів рахунків міського бюджету через борги перед підрядними організаціями за роботи, виконані в 2008 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.САЛЬДО повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Борг перед підрядчиками за різні роботи, виконані минулого року, становить 12 млн. грн. Якщо ми не розплатимося найближчим часом, є ризик, що підрядчики почнуть масово подавати позови і суди заарештують усі бюджетні рахунки міста», - сказав мер.

Як відзначив на цій самій прес-конференції секретар міськради Херсона Юрій ПОГРІБНИЙ, «на сьогодні до спецфонду бюджету надійшли близько 2 млн. грн. з 44, які ми запланували на цей рік за рахунок продажу землі і комунальної власності». «До кінця року 42 мільйони ще навряд чи надійде. Плюс ще борг у 12 мільйонів», - сказав він.