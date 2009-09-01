У Харцизьку «замінували» міськвідділ міліції

Донецької області через неправдивий дзвінок про замінування було евакуйовано співробітників міського відділу міліції.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, в чергову частину Харцизького міськвідділу міліції за телефоном «102» подзвонив невідомий чоловік і повідомив, що будівлю міськвідділу заміновано. Через це було евакуйовано 40 співробітників.

Будівля і прилегла територія були обстежені працівниками слідчо-оперативної групи, МНС і СБУ за участю вибухо-технічної служби ГУ МВС області. Вибухового пристрою в приміщеннях виявлено не було.

В результаті оперативно-розшукових заходів працівниками кримінального розшуку за підозрою у здійсненні анонімного дзвінка було затримано 26-річного ніде не працюючого жителя м. Харцизьк. Запобіжний захід щодо затриманого обирається.