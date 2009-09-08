МВС має скасувати плату за довідку для проходження техогляду

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ скасувати плату за довідку про вчинення правопорушень водіями, необхідну для проходження державного технічного огляду.

Відповідне доручення прем’єр-міністр сформувала під час «гарячої лінії» з проблемних питань підприємців, повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Присутній на «гарячій лінії» Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що при проходженні технічного огляду міліція самостійно і безкоштовно перевірятиме базу даних на предмет сплати штрафів водієм.

«Якщо штрафи не сплачені – державний технічний огляд не буде проведений – це норма, закладена у законі про правила дорожнього руху», - сказав міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що на сьогодні водіям виписано за порушення правил дорожнього руху штрафів на суму 1 млрд. грн., з яких - 600 млн. грн. уже стягнуто.

Окрім того, під час «гарячої лінії» Ю.ТИМОШЕНКО доручила МВС налагодити швидку систему повідомлення власників транспортних засобів та власників автоперевізних компаній про вчинення правопорушень водіями, які в них працюють, та нарахування їм штрафів.