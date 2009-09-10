Прокуратура повернула до столичного бюджету гроші

Прокуратура Оболонського району столиці добилась у суді повернення до столичного бюджету понад 17 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, у ході перевірки, проведеної прокуратурою Оболонського району столиці, виявлено факт невиконання акціонерним комерційним банком «Київ» зобов’язань за договором про депозитний вклад, укладеним із Оболонською районною радою. На цьому депозиті зберігалися кошти, закладені в місцевому бюджеті на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

Прокуратура району подала до Господарського суду столиці позов до АКБ «Київ» про зобов`язання повернути понад 17 млн. грн. за депозитним договором. Рішенням суду позов задоволено. АКБ «Київ» перерахував зазначену суму боргу на рахунок стягувача в Головному управлінні державного казначейства України в місті Києві.