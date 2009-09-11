Вбито відомого художника та його дружину
08:22, 11 вересня 2009Право
0 0
Версія пограбування виключається?
10 вересня в центрі Херсона на вул. Горького у власній квартирі були знайдені мертвими відомий український художник Олександр Бережний та його дружина.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.
За інформацією співрозмовника агентства, вбивство сталося близько 17.00.
У О.Бережного та його дружини були виявлені чисельні ножові поранення, зокрема жінці невідомі перерізали горло.
За попередніми даними слідчо-оперативної групи, візуально з квартири ні картини, ні будь-чого іншого не зникло.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter